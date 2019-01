Sorrento dopo l’8 gennaio la delibera su incompatibilità Marco Fiorentino. Marzuillo spiega perchè . Molto lineare l’avvocato Stefano Marzuillo, Presidente del Consiglio del Comune di Sorrento da sei anni , sul perchè si è fatta questa scelta.

“Abbiamo ritenuto opportuno aspettare la pronuncia della Corte di Appello di Napoli sulla eventuale sospensiva alla esecutività della sentenza di primo grado che ha determinato l’incompatibilità del consigliere comunale Marco Fiorentino anche per una garanzia verso lo stesso e il ruolo che ricopre, avremmo potuto anche decidere prima della sentenza..”

Si aspetta quindi La pronuncia della Corte d’Appello di Napoli sull’istanza del consigliere comunale di opposizione che ha invocato ai magistrati la sospensione della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli lo scorso luglio che prevede il debito di Marco Fiorentino per 108.000 euro in seguito alla tragedia del primo maggio 2007 quando in piazza Sant’Antonino ci fu il crollo di una gru che causò la morte Claudia Fattorusso Morelli e Teresa Reale, vicenda per la quale Marco Fiorentino è stato coinvolto per il reato di omicidio colposo presso il Tribunale di Torre Annunziata.

Ma cosa può succedere dopo la pronuncia della Corte d’ Appello?

“Se la Corte d’appello confermerà tale sentenza senza sospenderne l’esecutività , l’incompatibilità diventerà effettiva dal momento in cui la dichiarerà il Consiglio Comunale. ”

E quando verrà convocato il Consiglio Comunale? Dopo la pronuncia ci vorrà almeno una settimana anche per poter adempiere agli atti amministrativi , dunque entro il 20 gennaio probabilmente .