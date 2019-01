Sorrento. Incidente stradale questa mattina a Via degli Aranci

Sorrento. Nella tarda mattinata di oggi si è verificato un incidente stradale in Via degli Aranci, nei pressi dell’Hotel Conca Park. Coinvolta un’auto di piccola cilindrata alla quale sembra sia improvvisamente scoppiato l’airbag. A seguito dello scoppio il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo urtando le altre autovetture che si trovavano sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e l’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il conducente dell’auto al vicino ospedale per gli accertamenti e le cure del caso, anche se le sue condizioni non sarebbero gravi. Il traffico è rimasto bloccato ma la solerzia dei vigili urbani ha riportato la viabilità nella norma in poco tempo.