Sorrento, impresa di Teresa Galano nella scalata alla Torre Pontina

Impresa per Teresa Galano nella spettacolare “scalata” alla Torre Pontina, il grattacielo di Latina di 38 piani che fa parte del circuito internazionale Towerrunning. La 56enne di Sorrento è salita sul podio, arrivando terza nella corsa sui 737 scalini, scalando la torre da 128 metri di altezza per la sesta edizione del Reale Mutua Vertical Sprint.

Teresa ha spiegato di cosa si tratta a Metropolis: “E’ una corsa in verticale che si svolge in un grattacielo, in questo caso a Latina. E’ una corsa a cronometro, con i partecipanti che partono con 25 secondi di distanza. Al termine della prima prova vengono presi i migliori 10 risultati nel campo maschili e i migliori 5 delle donne per svolgere la seconda prova. Personalmente mi sono piazzata terza alla prima prova e terza anche nella seconda”.

Un impresa non all’ordine del giorno, che Teresa da grande sportiva ha vissuto con normalità: “Era la mia prima esperienza ed è andata bene. E’ stata davvero bella. Tra una prova e l’altra abbiamo avuto 15 minuti per riprenderci, anche se devo ammettere che sapere di dover affrontare per la seconda volta la ‘scalata’ mi ha fatto venire un colpo. Già l’altezza mi aveva un po’ spaventato. Non ho avuto particolari problemi nella corsa, l’unica sofferenza è stata la respirazione. Infatti, soprattutto nella prima prova, eravamo in tanti e tutti al chiuso quindi ho avuto un po’ di problemi a respirare, ma già nella seconda prova è andato tutto meglio”.

Vincenzo La Mura è stato il trainer di Teresa Galano, tesserata per l’Atletica Caivano. “Non ho fatto una preparazione specifica, diciamo che è una dote naturale e ci sono portata. Già in altre gare mi era piaciuto fare scalini e cose così e grazie all’aiuto di Enzo ho trovato questa gara e ho deciso di farla per la prima volta. Mi guardavano un po’ tutti perché ero l’unica proveniente dalla Campania. Ora il mio prossimo obiettivo è una gara a Torino, dove si devono salire di corsa 4mila scalini, anche se lì è fatto in montagna”.