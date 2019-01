Il futuro della viabilità è nella mobilità integrata: il progetto con Cooperativa Tasso e i gruppi Alilauro-Alicoast è il modello vincente

Negli ultimi anni, soprattutto in vista delle stagioni estive, si parla tanto di traffico in Penisola Sorrentina ed in Costiera Amalfitana. Tra le soluzioni proposte di recente sulla viabilità, tuttavia, bisogna valorizzare maggiormente i percorsi integrati mare-terra. I principali interpreti di tale “modello” vincente, sono la Cooperativa Torquato Tasso di Alfonso Ronca, il gruppo Alilauro Gruson di Salvatore di Leva e l’Alicost di Fabio Gentile.

Insieme questi tre gruppi hanno dato vita ad un progetto terra-mare ormai collaudato, in un sistema di integrazione dei trasporti che sta operando sul territorio in maniera eccellente. Uno degli esempi di mobilità integrata più efficaci, sono il trasporto via mare, tra Positano e Amalfi, e poi da Amalfi a Ravello, che consente di evitare il grosso snodo del traffico sulla Statale Amalfitana, inoltre Alicost e Alilauro effettuano da anni le famose “Vie del Mare” dirette in Costiera Amalfitana. Il trasporto via terra viene invece realizzato con efficienza dalla Cooperativa Torquato Tasso, che gestisce con grande successo il trasporto scolastico a Positano e il trasporto interno a Praiano.