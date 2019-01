Sorrento. Housing sociale, cresce l’attesa per la prossima udienza del 16 gennaio dinanzi al Tar

Sorrento. Il 16 gennaio udienza al Tar contro l’housing sociale, ex Aprea Mare. Stiamo parlando del progetto di costruzione di un fabbricato nella zona di Santa Lucia, con 56 appartametni di cui 19 in housing sociale, che dovrebbero essere realizzati nell’area dove c’era il capannone dismesso dell’ex Aprea mare. Una vicenda complessa, con un intreccio di interessi privati e politici, che sembra non giungere ad una conclusione definitiva. Ricordiamo che il TAR Campania, con sentenza 6699/2018, ha annullato l’intervento di housing sociale in quanto nelle aree destinate dal PUT a soddisfare le esigenze abitative ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 35 del 1987 non sono compatibili interventi di housing sociale, peraltro non compatibili neppure ai sensi della legge regionale n. 19 del 2009 perché non attuati su aree urbane degradate e ivi possibili proprio al fine di consentirne il recupero urbano. Cosa accadrà con la prossima udienza?