Sorrento: Grande successo per i ragazzi del Polispecialistico San Paolo al Cooking Quiz

Prima tappa del tour nazionale all’Istituto Polispecialistico San Paolo di Sorrento. Grandissimo successo tra docenti e studenti.

Le classi del San Paolo passano alla Finalissima Nazionale prevista a Senigallia l’8-9 e 10 maggio.

“Complimenti per questa bellissima esperienza – ha esordito prof. Alessio Imperiale del San Paolo di Sorrento – I nostri ragazzi sono entusiasti del progetto, è stata una mattinata molto formativa e soprattutto innovativa. Già mi prenoto per la prossima edizione! Complimenti allo staff e allo chef!”.

Giovedì, nella bellissima e soleggiata Sorrento, lo staff ha incontrato gli studenti dell’Istituto Polispecialistico “San Paolo”. L’argomento trattato dallo chef ALMA Piero Di Turi è stato “Il riso”, tema che ha coinvolto attivamente gli studenti per tutta la durata del contest attraverso una lezione di carattere interattivo. Inoltre anche consigli per differenziare in cucina i rifiuti di imballaggio in plastica (come bottiglie di latte e vasetti per lo yogurt) e in acciaio (come barattoli per il pomodoro e scatolette per prodotti ittici).

Al termine della didattica il format prevede un’attività di verifica: ogni classe assume il ruolo di squadra, la quale risponde alla batteria di quesiti proposti dal conduttore Alvin Crescini. Domande multi-risposta a tempo, vero o falso, gli indizi, insomma un vero e proprio Game-Show! Infatti tutti gli appuntamenti nelle Scuole diventeranno trasmissioni televisive che saranno trasmesse prossimamente. Potremo rivedere i ragazzi — i veri protagonisti del format — impegnati in pillole di cucina, curiosità, consigli pratici per una sana e corretta alimentazione e consigli su come differenziare bene gli imballaggi in cucina, iniziative che faranno da cornice al game-show sull’eno-gastronomia.

La Finalissima di questa edizione si svolgerà a Senigallia nei giorni 8-9 e 10 maggio, dove gli Istituti Alberghieri provenienti da tutta Italia si batteranno per ottenere l’ambito titolo di CAMPIONE NAZIONALE COOKING QUIZ 2019, oltre agli importantissimi premi messi in palio per le prime tre scuole classificate per ogni indirizzo di studi. Saranno 3 giorni all’insegna della formazione e della cultura eno-gastromica locale, nonché occasione d’incontro con importanti Chef.

Prossima tappa, venerdì all’IIS “Cavalcanti” di Napoli. Il tour proseguirà la prossima settimana negli Istituti Alberghieri siciliani.

Un ottimo inizio per COOKING QUIZ, promosso a pieni voti sia dagli studenti che dal corpo docente.