Sorrento grana condoni, Angela Schisano nuova funzionaria

Anteprima – Sorrento grana condoni, arriva nuova funzionaria. L’amministrazione di Giuseppe Cuomo ha dato il via ad un concorso a tempo determinato, scadrà nel 2010 con la fine del mandato di Cuomo, per un dirigente per il quarto dipartimento, quello di edilizia privata e abusivismo edilizio. Nei giorni scorsi si è fatto il concorso indetto per l’assunzione del nuovo titolare dell’ufficio tecnico comunale, nel terzo dipartimento, ed ora si è deciso di procedere per il quarto dipartimento. In entrambe le aree è emersa la necessità di un potenziamento degli uffici per le incombenze sempre maggiori . A vincere il concorso è Angela Schisano, come da determina del dottor Sarno che pubblichiamo. A lei formuliamo gli auguri di buon lavoro.

