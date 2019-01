Sorrento. Don Beniamino Di Martino lascia la parrocchia di Casarlano. Ecco cosa farà

Sorrento. Come annunciato durante le festività del Santo Natale Beniamino Di Martino lascia la parrocchia di Casarlano . Beniamino Di Martino è sacerdote della diocesi di Sorrento-Castellammare (Napoli) , il Vescovo Alfano ha cercato di convincerlo a non andare. E’ vero che la sua è una posizione tradizionalista, ma è anche vero che con i fedeli ha ripreso , dopo due anni di sospensione, la tradizione del faticoso presepe vivente. Casarlano è diventato centro catalizzatore di eventi con Don Giovanni Ferraro, che ha guidato la comunità per 11 anni con tante iniziative che hanno anche , forse, suscitato delle gelosie, nel febbraio del 2015, Don Fabio De Biase , che ha lasciato per fare il Cappellano militare, poi Don Beniamino che si è insediato nell’agosto del 2018.

Difficile trovare un sostituto. Ma cosa farà Don Beniamino? Sembra che voglia dedicarsi alla sua passione, gli studi. Dirige una rivista scientifica, StoriaLibera, semestrale online di indubbia autorevolezza. I suoi interessi scientifici predominanti sono di natura teologica, storica ed economica. In particolare si distingue, all’interno del panorama ecclesiale, per essere un pensatore liberale e un sostenitore del libero scambio, inteso come l’unico sistema economico non solo in grado di garantire le migliori performance tecniche, ma anche uno sviluppo integrale della persona umana.

Questo impegno teorico è sopraggiunto di recente, da quando cioè, dopo molti anni trascorsi ad adempiere il ministero pastorale in varie parrocchie dell’hinterland napoletano, il suo vescovo gli ha chiesto di conseguire il dottorato di ricerca e di dedicarsi all’insegnamento. In poco tempo, don Di Martino ha così prodotto una decina di testi e una quarantina di saggi scientifici che abbracciano diversi temi, uniti da un interesse di fondo: il confronto tra teologia cattolica e pensiero liberale.