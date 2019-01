Sorrento, domenica match salvezza con il Nola

Il Sorrento è in cerca di riscatto, dopo l’ingiusto pari con l’Audace Cerignola di domenica. I rossoneri di Maiuri vanno in trasferta allo Sporting Club, ospiti del Nola a più sette in classifica. I bianconeri nello scorso turno hanno inflitto un pesante due a zero all’Ercolanese a Mugnano, ottenendo punti pesanti per la salvezza. Salvarsi è anche l’obiettivo dei sorrentini che dopo importanti innesti, sono alla prova per dimostrare se la crisi è ormai alle spalle, visto che è nell’aria l’arrivo di qualche giovane dai pro. Per entrambe le formazioni non ci saranno gli squalificati D’Anna (Nola) e De Angelis (Sorrento), mentre a dirigere la partita sarà Simone Taricone di Perugia. Il match sarà giocato domenica 20 gennaio alle ore 14.30 e sarà possibile seguire la diretta testuale dalla pagina Facebook del Sorrento 1945.