Sorrento, Comune costretto ad aumentare la TARI: aumento del 5%?

“Una decisione che non dipende da noi”. Sarebbero state queste le parole del sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, riguardo l’aumento della Tari previsto per il 2019. Ad anticipare la notizia sono stati i colleghi di Metropolis, questa mattina.

Il Comune sarebbe obbligato ad effettuare tale aumento (si tratterebbe del 5%) per le spese sostenute dall’amministrazione per quanto concerne il conferimento: l’amministrazione, per legge, è obbligata a coprire i costi degli introiti del tributo, il costo dell’appalto della gestione dei rifiuti. Oltretutto, la ditta che si occupa delle gestione dei rifiuti, la SAPNA, ha previsto un aumento dei costi per ogni tonnellata, di conseguenza tutte le amministrazioni comunali sono obbligate ad aumentare il tributo. Stando a quanto affermato dal sindaco Cuomo, poi, si sarebbe anche constatato un calo dei proventi dalla vendita del vetro e della carta.

Della cosa, comunque, si parlerà in Consiglio Comunale.