Sorrento: Ci lascia Biagino, il priore della chiesa di S.Anna

Marina grande è un borgo dove nel bene e nel male siamo tutti una famiglia e come in ogni famiglia si litiga e si fa pace, ma poi nei momenti bui siamo uniti da un grande amore. Oggi la famiglia di marina grande piange il suo priore. Biagio per noi era un’istituzione , era presente i tutto. Era il nostro priore. Persona buona e generosa e come buon pastore sapeva guidare il suo gregge.Fino a ieri sera era in mezzo a noi, con la sua presenza nel circolo parrocchiale dove si univa con gli amici per parlare e soprattutto condividere la passione del calcio come tifoso della squadra del napoli , concludendo le serate mangiando insieme pizze e soffritto. Si attivava personalmente per organizzare la festa di Sant’Anna e riusciva a coinvolgere tutti i cittadini di Sorrento a partecipare x un offerta. Per questo gli siamo grati e per sempre resterà per noi il nostro piccolo ma grande priore. Ciao Biagio