Sorrento / Castellammare . Viadotto San Marco: Aggiornamenti sugli orari ANAS

Diamo ai nostri lettori della Penisola Sorrentina che da Sorrento fino a Vico Equense ogni giorno vanno verso l’autostrada Napoli – Salerno . Notiamo i ritardi di queste comunicazione su questa arteria della Campania così importante. La mattina segnalano spesso discrasie sugli orari. Non si potrebbe utilizzare una webcam sul Viadotto da poter capire in tempo reale se è aperto o chiuso e anche mettere segnaletiche luminose? Altrimenti così l’incertezza domina sovrana

AGGIORNAMENTO ANAS DELlE ORE 17.38 SS145 “SORRENTINA” – VIADOTTO SAN MARCO – RIAPERTURA IN DIREZIONE DI NAPOLI A PARTIRE DA DOMATTINA ALLE ORE 6.30 +++

In considerazione del prosieguo delle condizioni meteorologiche avverse, che non hanno permesso e che tuttora non consentono il completamento delle lavorazioni in corso sul viadotto, il ripristino della viabilità (in direzione di Napoli) – per motivi connessi alla sicurezza della circolazione – sarà possibile a partire dalle ore 6.30 di domattina, giovedì 31 gennaio 2019, stante la consueta lavorazione notturna già prevista per le 21.30 di questa sera.

COMUNICATO DI QUESTA MATTINA

Oggi, mercoledì 30 gennaio 2019, lungo la tratta di SS145 “Sorrentina” compresa tra lo svincolo di Castellammare Ospedale (km 3,600) e lo svincolo di Gragnano (km 7,200), il ripristino della circolazione in direzione di Napoli era previsto a partire dalle ore 15.30 circa (anziché alle 6.30, come stimato nella calendarizzazione dei lavori in corso sul viadotto ‘San Marco’), per il prorogarsi di una lavorazione eseguita in orario notturno.

In considerazione del prosieguo delle condizioni meteorologiche avverse, che non hanno permesso e che tuttora non consentono il completamento delle lavorazioni in corso sul viadotto, il ripristino della viabilità (in direzione di Napoli) – per motivi connessi alla sicurezza della circolazione – sarà possibile a partire dalle ore 6.30 di domattina, giovedì 31 gennaio 2019, stante la consueta lavorazione notturna già prevista per le 21.30 di questa sera.

La riapertura della tratta di statale in orario diurno resta confermata alle ore 6.30, fatte salve eventuali temporanee modifiche d’orario che dovessero eventualmente rendersi necessarie in relazione all’avanzamento delle attività lavorative e che comunque saranno tempestivamente comunicate attraverso la Sala Operativa di Anas anche a Forze dell’Ordine ed Enti Territoriali.

Si ricorda infine che, come già comunicato da Anas, nella mattinata di venerdì 1° febbraio, lungo la medesima tratta la circolazione in direzione di Napoli verrà ripristinata a partire dalle ore 12.00 anziché dalle ore 6.30.