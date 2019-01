Sorrento – Castellammare . Da lunedì 7 ricominciano le chiusure, ora l’incubo è Pasqua

Conto alla rovescia per i lavori sul viadotto San Marco che ripartiranno , con i divieti, da lunedì 7 gennaio 2019, e dire che dovevano finire a novembre del 2018.. Dall’inizio della prossima settimana, rischieranno di paralizzare ancora una volta la circolazione stradale tra Castellammare di Stabia e la penisola sorrentina, ma la preoccupazione è che si arrivi a marzo a ridosso di Pasqua con l’inizio della stagione turistica.

Lasciata Sorrento , fra galleria di Seiano di Vico Equense e incertezza del Viadotto riuscire a passare senza problemi è come vincere un terno al lotto . Per fortuna per Natale, dal 22 dicembre , fino alla Befana, il 6 gennaio l’ ANAS ha deciso di tener sempre aperto il Viadotto . Ma ora l’incubo è che questi lavori si protraggono fino alle soglie di Pasqua, ci sono ben due mesi , ma le previsioni davano i lavori terminati prima di Natale e ci troviamo a gennaio , quindi la paura c’è. Da marzo cominceranno i flussi turistici e bisogna pensarci prima

Preoccupati anche i sindaci dei comuni costieri: un ritardo nella fine dei lavori, infatti, potrebbe determinare lo slittamento verso l’inizio della stagione turistica. Se i cantieri fossero ancora attivi a marzo, quando già la penisola sorrentina viene presa di mira dai turisti, la situazione potrebbe essere insostenibile e il flusso anche dei pendolari dalla A3 Napoli – Salerno comincerebbe ad aumentare.

Perciò anche in questi giorni le diplomazie sono al lavoro per superare l’empasse a dare tempi certi alla soluzione dei problemi.

Il sindaco di Castellammare, dopo la riunione in Prefettura, cercò di mediare con l’Anas: “Abbiamo esposto a chiare lettere la necessità di completare i lavori in tempo rapidi e di ridurre ai minimi termini i disagi per i cittadini, già notevolmente penalizzati dagli insostenibili disagi dovuti al traffico intenso. E nel contempo abbiamo chiesto di mettere in campo un ulteriore sforzo per prorogare la convenzione tra i Comuni coinvolti al fine di disporre di un numero congruo di pattuglie atte a garantire adeguati presidi destinati al controllo del territorio, con particolare riguardo all’asse viario che riguarda viale Europa e viale delle Puglie” furono le parole del primo cittadino stabiese. Anche se in quella sede apparve subito chiaro che la situazione poteva andare per le lunghe anche dopo la ripresa dei lavori: “Anas ha confermato la disponibilità a collaborare fattivamente alla causa e saremo costantemente in contatto per adottare qualsiasi soluzione mirata a limitare i disagi, consapevoli che è necessario velocizzare i tempi per l’esecuzione dei lavori ma anche assicurarsi che le opere siano realizzate a regola d’arte per garantire la sicurezza dei cittadini” le parole del sindaco di Castellammare, Gaetano Cimmino.

Incrociamo le dita, al di la delle rassicurazioni dell’ANAS, oramai in Campania nessuno crede più alle scadenze certe nei lavori pubblici. Per il momento si ricomincia con la chiusura serale dal 7 gennaio, riapertura alle 6,30 ( mai precisi ci dicono gli autisti , a volte si fanno le 7, ndr ) e il fine settimana da sabato a domenica sera aperta.

In particolare tutte le notti escluse quelle del venerdì e del sabato nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 6.30 del giorno successivo, sarà chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto della statale 145 tra gli svincoli di Castellammare ospedale e Castellammare Villa Cimmino.

Nella fascia oraria compresa tra le 6,30 e le 21,30, esclusi il sabato e la domenica, verrà garantita la circolazione in un senso di marcia in direzione Napoli e permane la chiusura in direzione Sorrento. Dalle 21,30 del venerdì alle 21,30 della domenica il tratto stradale sarà aperto in entrambe le direzioni

Lungo il tratto, per tutto il periodo dei lavori, sarà in vigore in entrambe le direzioni il divieto per tutti i veicoli di peso superiore alle 7,5 tonnellate, non adibiti a trasporto di persone.

Il traffico verrà deviato su viabilità locale e lungo la ex SS145 “Sorrentina” e la ex SS366 “Agerolina”, in corrispondenza degli svincoli della statale 145 di Castellamare Ospedale per la direzione Sorrento oppure di quello di Castellammare Villa Cimmino per la direzione Napoli. Lungo la viabilità alternativa la circolazione sarà gestita dalle Forze di Polizia locale.

All’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 30 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.