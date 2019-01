Sorrento. Il calendario di Positanonews presentato nella pasticceria “Primavera” – Video

Sorrento. Il calendario di Positanonews è stato presentato anche nella famosa pasticceria “Primavera”, uno dei locali sorrentini maggiormente frequentato dai vip, nel centro della città. Il nostro calendario è stato realizzato riportando per ogni mese dell’anno una foto della costiera amalfitana e sorrentina legata ad un evento o ad una ricorrenza, quindi non un semplice calendario ma anche una sorta di almanacco che vi accompagnerà in questo 2019 appena iniziato.