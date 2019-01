Sorrento calcio, società scialba e ingrata . I commenti sui social dopo l’esonero al mister Guarracino sotto tutti a favore del mister Antonio Guarracino che ha portato, a sopresa, il Sorrento in serie D, dopo una serie negativa è arrivato l’esonero improvviso. Guarracino si chiude nel silenzio, ma i post sui social sono eloquenti

Toto Acampora “Il tecnico valido .. la societa’ scialba .. I soldi pochi .. gli interessi dei sorrentini non sono per calcio .. altri progetti in corso”

Mario Scognamiglio

L’ho guardato con la coda dell’occhio.

Era li, fermo, morto dentro. Aveva lo sguardo di chi dinnanzi al “destino”, in quel momento, poteva solo arrendersi. Durante la contestazione il suo sguardo era volto verso il settore ospiti, ma assente, perso nel vuoto. In quel momento quattro piccoli uomini (salvando la pace di qualcuno) imploravano calma e supporto da parte dei tifosi. Mentre Antonio sapeva già che alla fine avrebbe pagato lui, per tutti. Il suo sogno termina in quel di Gragnano. Infranto nel corso della stagione, a poco alla volta. Cominciando dagli errori dal dischetto di Gargiulo. Dalle ingenuità di Paradiso e Russo. Passando per i giochi di prestigio di De Angelis (utili solo al circo). Dalla papera di Leone; allo scandaloso “caso” Giordano. Finendo con quella dannatissima fortuna, che se avesse girato almeno una volta a nostro favore, ad oggi parleremmo di tutt’altro campionato. Purtroppo, giusto o sbagliato che sia, la riconoscenza non è metro di giudizio. Chi fa parte di questo mondo ha la memoria corta, troppo. Ma la storia è sempre la stessa. Oggi è più importante trovare il colpevole piuttosto che il problema. Sono convinto che si sarebbe potuto scrivere un finale diverso, all’altezza del lavoro svolto negli ultimi anni. Fiero e orgoglioso di aver avuto un guerriero come allenatore. Lo stesso che ci ha ridato una speranza. Che ci ha regalato un sogno, contro ogni pronostico.