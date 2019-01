Sorrento: Arreda la tua casa con l’offertissima All in One di Lg Arredamenti

LG Arredamenti è ormai una certezza da anni nel settore degli arredamenti; si erge per qualità e competenza e riesce ad offrire soluzioni di ultimissima generazione per ottimizzare il proprio spazio abitativo.

La sede di Sorrento è completamente finalizzata ad un servizio volto a soddisfare appieno il cliente: numerose, infatti, sono le promozioni e gli sconti che vengono periodicamente diffusi. Finanziamenti a tasso zero o agevolati. Un qualcosa di assolutamente eccezionale specialmente per le coppie giovani che hanno bisogno di arredare casa. Inoltre, rimanendo in tema, è possibile anche aprire una vera e propria lista di nozze, con l’arredamento e i complementi d’arredo che più aggradano per metter su casa.

Se stai per sposarti e vuoi arredare la casa con stile o vuoi semplicemete rinnovare gli interni della tua casa, ALL IN ONE è l’offerta giusta per te.

Con solo 5.990€ la tua casa diventa bella e accessibile: cucina, camera da letto e salone tutto compreso.

E se hai una sola parte a disposizione, con LG la tua cucina può essere completa, perfettamente funzionale e capiente anche in poco spazio. Ci sono addirittura gli elementi a giorno e le vetrine!