Anche Luigi Di Prisco, Consigliere Comunale di Sorrento con delega all’ambiente e Risorsa Mare, è presente alla Convention nazionale di Marevivo svolta nello scorso fine settimana presso la sede galleggiante sul Tevere. A darne notizia è stato lo stesso Luigi Di Prisco il quale in un post apparso su facebook ha commentato a caldo l’evento “In questo fine settimana sono riuscito a trovare qualche ora libera per passare a salutare a Roma gli amici di Marevivo riuniti per la loro convention nazionale. A loro tutti va di cuore il mio ringraziamento per il grande lavoro svolto.” L’attivismo di Luigi Di Prisco ormai è riconosciuto non solo a livello locale ma anche ai massimi livelli nazionali. Oltre ad aver intrapreso importanti rapporti con tutte le massime organizzazione a livello nazionale che cooperano nel settore ambientale coinvolgendoli come parte attiva in numerose attività sul campo, degni di nota sono state le attività svolte con il Ministero dell’Ambiente nella persona del Ministro Sergio Costa con la firma del protocollo di intesa Fishing for litter, nonché le numerose azioni svolte con il Comune di Napoli nella persona della delegata del Sindaco De Magistris Daniela Villani. Dopo anni di totale immobilismo si può dire che ormai anche in Penisola Sorrentina si è avviato un vento di cambiamento che è stato sintetizzato dal grande lavoro svolto in modo particolare a favole della risorsa mare portato avanti dallo stesso Luigi Di Prisco che ne è diventato vero alfiere.