Sorrento . Anche col 2019 continua la pulizia a Marina Grande con Luigi Di Prisco che informa dell’attività svolta dal Comune con un post su Facebook . Continua anche in questo nuovo anno la pulizia degli arenili pubblici con cadenza settimanale a seguito delle avverse condizioni meteo marine. Oggi è toccato alla spiaggia di Marina Grande. Subito settimana prossima saranno interessate Marina Piccola e Marina di Puolo in quanto a seguito delle correnti marine previste nei prossimi giorni si accumuleranno ingenti quantità di rifiuti. Tra i materiali spiaggiati nei giorni scorsi, invece, sono stati rinvenuti dai volontari impegnati nelle operazioni di pulizia incannucciati, legno e sopratutto tanta plastica.

L’operato che come assessorato all’Ambiente stiamo portando avanti può sembrare una piccola goccia nell’oceano ma in realtà è un gesto di fondamentale importanza nell’aiutare l’intera cittadinanza a correggere il proprio stile di vita e a rispettare e a tutelare di più l’ecosistema – commenta il consigliere comunale Luigi Di Prisco -. Questo è il compito di noi amministratori comunali di educare e dare segnali importanti alla città. Nel mio piccolo continuerò in questo compito senza sosta e risparmio alcuno fino al termine di questa legislatura in quanto un modo diverso di concepire ed approcciare il futuro esiste, sta a noi solo percorrere la strada giusta e in questi anni di strada ne abbiamo percorsa tanta”.