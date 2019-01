Sorrento, ampliamento via Marziale: accelerata sul progetto. Niente più bus in centro?

Sorrento. Accelerata sul progetto che prevede l’ampliamento di Via Marziale. Stando a quanto riferito da Metropolis, il cantiere potrebbe aprire già nelle prossime settimane, visto che sarebbe stato firmato un accordo tra Comune e la ditta incaricata dei lavori.

Ampliando via Marziale, si potrebbe migliorare la viabilità in modo concreto consentendo ai pullman di linea di poter evitare Piazza Tasso e parte del Corso Italia (fino al quadrivio di Marano). Sembra che i lavori possano cominciare prima della primavera, in modo tale da terminare il tutto entro questa estate.

Difatti, i bus eviterebbero il centro storico, consentendo di dare ossigeno alla viabilità, sempre più un problema di primo piano in Penisola Sorrentina, ed in particolare a Sorrento. Un intervento del genere potrebbe davvero cambiare le cose, specialmente in prospettiva estiva? Lo speriamo.