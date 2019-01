Sorrento, addio all’ex allenatore di basket Salvatore Peraino

Un vero e proprio simbolo dello sport in Penisola Sorrentina e non solo. Questo era Salvatore Peraino, 97 anni, allenatore di basket che era un’istituzione nella sua amata Sorrento. Se n’è andato questa mattina, lasciando un vuoto incolmabile. Peraino aveva raggiunto il titolo di allenatore benemerito della FIP, premiato da Dino Meneghin in persona, e aveva ricevuto la stella d’oro per meriti sportivi dal CONI.

Dopo la carriera da cestista aveva allenato diverse squadre, in particolare la Fortitudo Sorrento, la cui guida fu presa a ben 90 anni di età. Ha portato alla promozione in serie A il Basket Sorrento, squadra femminile.

Tutta la redazione di Positanonews è affranta per la scomparsa di un grande personaggio.