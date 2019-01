Sorrento , abusi edilizi. Denunciate cinque persone , anche un 95enne a dicembre dai vigili urbani. L’emergenza è soprattutto in collina, dove i proprietari , lontani da occhi indiscreti, si sentono più al riparo da controlli.

Nella frazione di Priora la denuncia è scattata per un 95enne e per la figlia 68enne, titolari di una proprietà dove gli agenti hanno riscontrato una lunga serie di (presunte) irregolarità: il viale di accesso in battuto di cemento, un deposito adibito a parcheggio, un altro realizzato in muratura, un manufatto in blocchi di lapilcemento con tettoia in lamiera metallica, un piccolo volume interrato, un forno in muratura con canna fumaria in acciaio, un ampliamento volumetrico della preesistente abitazione per un totale di 180 metri cubi, più la posa in opera di un forno in ghisa e di una seconda canna fumaria. In via Sant’Angelo, al confine con Sant’Agnello e Massa Lubrense, denunciata una 67enne che nella sua proprietà aveva commissionato la realizzazione di un viale di collegamento tra due terrazzamenti posti a differenti altezze. Infine, via Privata Rubinacci nella rete sono finiti una 36enne e un 48enne. Il motivo? La realizzazione di un muro in cemento armato lungo dieci metri e alto uno e mezzo, per il quale è inizialmente scattato anche il sequestro giudiziario.