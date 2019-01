Sorrento. Per il 2019 le tariffe della tassa di soggiorno restano invariate rispetto allo scorso anno

Sorrento. Si torna alla parlare della tassa di soggiorno. In base alla legge di Bilancio 2019 gli enti locali hanno piena libertà di aumentare i tributi di propria competenza, venendo meno i vincoli esistenti negli anni precedenti. Il Comune di Sorrento, però, ha deciso di non avvalersi di tale possibilità lasciando invariate per il 2019 le tariffe della tassa di soggiorno rispetto allo scorso anno. In pratica nelle strutture fino a tre stelle si continuerà a pagare 1,50 euro giornalieri a persona; per le strutture a quattro stelle si pagheranno 3 euro e per quelle a cinque stelle 4 euro. Per quanto riguarda campeggi, agriturismo ed ostelli si pagheranno 1,50 al giorno al persona. Nei B&B e nelle altre strutture ricettive extra-alberghiere si pagheranno 3 euro al giorno a persona. Comunque si tratta di un bell’introito per il Comune che lo scorso anno, grazie alla tassa di soggiorno, ha incassato 6,2 milioni di euro, che potevano essere molti di più se non ci fossero stati casi di evasione ed elusione che, comunque, sono attualmente oggetto di indagini e controlli.