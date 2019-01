Slittino contro un albero, muore bambina di 8 anni . La madre è grave

Ancora una bambina morta sulla neve. Dopo Camilla, che il 2 gennaio a Sauze d’Oulx, in Piemonte, ha perso il controllo degli sci ed è andata a sbattere contro una barriera frangivento, ieri ha perso la vita un’altra ragazzina sulle Dolomiti, in Alto Adige: con la madre, a bordo di uno slittino, è scesa per errore su una nera. Alla prima curva, a causa della forte velocità, è uscita di pista ed è andata a sbattere contro un albero. Lei è morta sul colpo, la madre è ricoverata in ospedale in rianimazione a Bolzano in gravissime condizioni. In mezzo, c’è stato un altro incidente che solo per caso non ha avuto conseguenze più drammatiche. Il 3 gennaio, a Udine, sulla pista nera di Sappada, durante un allenamento, una bambina di 9 anni è rimasta gravemente ferita dopo essersi scontrata con una ragazza di 19.

LE DISATTENZIONI

L’ultima tragedia, quella di ieri pomeriggio, è la somma di più disattenzioni. Sullo sfondo le piste del Corno del Renon nelle Alpi sarentine in Alto Adige. A ricostruire la dinamica è stato il Soccorso Alpino. La famiglia, che vive a Reggio Emilia, era in vacanza sulle Dolomiti. A un certo punto il papà è rimasto a sciare con il bambino di 11 anni, mentre la figlia, di un anno più piccola, ha preso lo slittino con la madre. Da valle hanno preso una seggiovia: per chi pratica le discese in slittino è obbligatorio scendere alla fermata intermedia dell’impianto di risalita. Invece loro, per errore, hanno proseguito. Arrivate in cima, sarebbero dovute rientrare, visto lo sbaglio, con la seggiovia. Noncuranti del pericolo madre e figlia hanno invece scelto di avventurarsi in pista, cosa peraltro vietata. Delle tre discese hanno optato per la peggiore, una pista nera con pendenze anche del 40 per cento, che scende dalla Cima del Lago Nero verso Pemmern, nella zona di Collalbo. Dopo 500 metri, alla prima curva, per via della forte velocità, hanno subito sbandato finendo fuoripista. La loro corsa si è arrestata contro un albero.

L’IMPATTO

L’impatto è stato talmente violento da non lasciare scampo alla bambina, che sedeva davanti tra le gambe della mamma. Lei è morta sul colpo. La madre, 40 anni, è invece in ospedale in gravissime condizioni. «E’ verosimile che non abbiano visto i cartelli di divieto per gli slittini che ci sono all’inizio della pista da sci spiega il responsabile del Soccorso Alpino del Renon e di Barbiano, Gottfried Fuchsberger – E chi ci finisce con la slitta non ha scampo».

Non si ferma intanto l’indagine per la morte della piccola Camilla Compagnucci, la bambina di Roma, morta a Sauze d’Oulx, ad appena 200 metri dal punto in cui il 20 gennaio 2018 perse la vita Giovanni Bonaventura, 31 anni, ingegnere. Anche lui si schiantò contro una barriera frangivento. Ieri, dopo il sopralluogo del pm Giovanni Caspani e dei carabinieri di Sestriere e di Oulx, è stato emesso un decreto di sequestro. I militari hanno notificato il provvedimento che impone la chiusura di quattro piste: la Imbuto, dove è morta Camilla, la 27 alta, la 27 bis e la Cresta. Al momento ci sono quattro indagati per la morte della bambina: tutti dirigenti della società che gestisce gli impianti. L’accusa è di omicidio colposo. Non è però escluso che nei prossimi giorni il quadro possa allargarsi: gli inquirenti stanno cercando di capire se ci siano altri responsabili dietro la tragedia. Camilla era effettivamente in grado di affrontare quella pista e con le particolari condizioni atmosferiche? La mancanza di neve rende infatti ancora più difficile scendere con gli sci: e quella artificiale, ghiacciando, impone senza dubbio una cautela maggiore.

Giacomo Nicola