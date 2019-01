IL SINDACO DI CARDITO SU MORTE DEL BAMBINO DI 7 ANNI – GIMAX

TRAGICHE NOTIZIE DI CRONACA

Una morta assurda che fa pensare e riflettere tutti . Valori della famiglia ormai dimenticati e abbandonati per l’insorgere di fatti violenti su minori e non solo.

Dichiarazioni a caldo del sindaco raccolte dai nostri colleghi sul luogo, primo cittadino della piccola comunità di Cardito.

Sul posto immediatamene le forze dell’ordine per i rilievi del caso molto complesso.

CRONACHE INDIPENDENTI

Si ringraziano i colleghi per la grande professionalità e disponibilità delle informazioni.

E’ sconvolto il sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo, per la morte di un bambinodi 7 anni avvenuta sul territorio che amministra. “Non c’erano mai stati segnali particolari. Non si può, davvero. Era un’anima innocente. Non è possibile”. Poi il primo cittadino racconta quanto sa del contesto familiare in cui è maturato il dramma: “Non conoscevo il convivente di questa donna, conosco la mamma, la seguiamo con i servizi sociali del Comune. Lui è un cittadino carditese di origine marocchina. Per ora mi sono rifiutato anche di sapere più dettagli di quanto avvenuto. La sorellina è in ospedale, ma non è in pericolo di vita per fortuna. La madre dei bambini è di Crispano, ma vive qui da tanti anni. Ora è in commissariato. La nostra comunità non ha mai vissuto una tragedia del genere, siamo sconvolti. Il bimbo l’avevo visto a scuola, alla Galilei. E’ un dolore enorme, per tutti”.