Si sente male a scuola: bimba soccorsa nell’Agro dal 118 di Maiori

E’ dovuta intervenire l’ambulanza medicalizzata del Saut di Maiori per portare soccorso questa mattina a una bimba dell’Agro che si era sentita male a scuola. L’equipaggio è stato allertato dalla centrale del 118 dopo che nessun mezzo di soccorso della zona era disponibile in quanto tutti impegnati in altre emergenze.

E così, l’ambulanza della Croce Rossa, che copre il territorio compreso tra Erchie e Tramonti e all’occorrenza anche altre aree della zona, è partita dalla postazione della Costiera Amalfitana per raggiungere il plesso scolastico dove la bimba aveva accusato il grave malore.

Una volta sul posto i sanitari del Saut di Maiori, hanno immediatamente constatato la gravità della situazione e dopo aver stabilizzato la bimba, a quanto pare di 11 anni, affetta da una forma sincopale, hanno disposto il trasferimento in elisoccorso presso l’ospedale Santobono di Napoli.

Non è la prima volta che un mezzo di soccorso viene dirottato in zone non di competenza, nelle quali vi è un’urgenza in atto, per effetto dell’impossibilità di disporre dell’immediato intervento di ambulanze medicalizzate più vicine.