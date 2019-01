Shock a Castellammare: neonato abbandonato all’ospedale San Leonardo

Shock all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Una donna, infatti, ha partorito un bambino, maschietto, di circa tre chili e poi l’ha abbandonato al reparto di neonatologia senza lasciare nemmeno le sue generalità. Stando alle prime informazioni pervenute, la donna dovrebbe avere origini straniere, ucraine.

I medici hanno avvertito le Forze dell’Ordine e già in molti hanno mostrato la propria solidarietà: tante le mamme che hanno preparato al piccolino vari abitini e prodotti di primissima necessità. In realtà, la donna sembra che avesse fin da subito l’idea di abbandonare il piccolino in ospedale, mentre i medici hanno provato a farle cambiare idea. Ora il tutto verrà deciso dalla Legge.