Scuole al gelo in Penisola. Tito “Domani arriva il metano al Marone, per il Nautico problemi tecnici”.

Scuole al gelo in Penisola sorrentina. Oggi Positanonews ha sollevato il problema del Nautico a Piano di Sorrento e del Liceo P.V. Marone a Meta. Abbiamo segnalato anche la cosa alla Città Metropolitana di Napoli tramite la piattaforma e al sindaco di Napoli De Magistris tramite tutti i suoi social network, oltre al sindaco di Meta Peppe Tito , che è anche consigliere della Città Metropolitana.

“Domani arriva il metano al Marone – spiega il sindaco Peppe Tito sentito da Positanonews -, per il Nautico ci sono altri tipi di problemi, legati solo all’ala L, si tratta di fare i collegamenti fra l’impianto di riscaldamento della nuova ala che abbiamo consegnato e la vecchia struttura, problemi ai quali la ditta sta lavorando e procederà quanto più celermente possibile, ma si tratta della sola ala L”

Per quanto riguarda il Liceo Marone, la storia si ripete, corsi e ricorsi storici. Insomma, dopo le feste arriva il freddo e manca il carburante..

“Sono venuto a sapere solo da Positanonews del problema e vi ringrazio perchè mi sono attivato immediatamente, ho contattato l’ingegner Capriglione che si è mostrato subito disponibile e mi ha spiegato che stamattina sono intervenuti al Liceo pensando ad un guasto e non alla mancanza di carburante. Domani mattina arriverà”

In pratica che è successo?

“E’ successo che la pompa si era bloccata e da questo si è pensato a un guasto, l’intervento è stato fatto per il guasto. In realtà non essendovi più carburante la pompa non sollevava . Ma questo è successo alle 13,30, questione di ore. Sono comunque qui disponibile per tutti, sono consigliere della città Metropolitana e sto sul territorio, basta contattarmi e intervengo. Certo che bisogna fare una valutazione del consumo e al momento del consumo presuntivo magari si interviene col rifornimento”

Dalla scuola fanno il possibile, ma a quanto pare per aver accesso ai macchinari ci vuole il responsabile. Poi vi sono state le feste e quindi si è creato questo problema risolvibile al più presto, anche se ci sono già gli studenti sul piede di guerra, proprio oggi in assemblea qualcuno parlava di sciopero domani se la temperatura non arriva a 16 gradi.