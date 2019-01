Salerno . Scontro fra auto a Pontecagnano. Cinque feriti, due sono bambini E’ di cinque feriti il bilancio do incidente stradale verificatosi sul cavalcavia che collega le frazioni Sant’Antonio e Faiano a via Pompei a Pontecagnano.

Soccorsi dal Vopi tre bambini e due adulti. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che ha visto scontrarsi una Ford ed un Suv Land Rover. Nella Ford viaggiavano i bambini. Uno di loro è svenuto per la paura. I piccoli hanno riportato lievi ferite ma sono stati ugualmente trasportati in ospedale per gli accertamenti di rito