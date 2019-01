Scienziati schedati dal Ministro Grillo del Movimento Cinque Stelle , centinaia di siti citano Positanononews. Ma chiariamo

Positanonews è riconosciuto fra i giornali più autorevoli d’ Italia e d’Europa, se non altro per la sua storia, 14 anni sul web, primo giornale nativo online della Campania e del Sud Italia infraprovinciale , un lavoro quotidiano che più che sui click e sulle viralizzazioni è improntato sul territorio, ma va anche oltre il territorio. Nel bene , ma anche nel male, citati da New York Times, da Repubblica, La Stampa, Il Fatto Quotidiano, Rai e Fininvest, anche quando siamo attaccati duramente , tipo come fa Selvaggia Lucarelli, non amiamo replicare o fare polemiche. Se ci si limita a contestarci il contenuto, come si fa , facendo le pulci, con i grandi giornali, bisogna stare al gioco della democrazia. Quando veniamo citati perchè in qualche modo abbiamo contribuito a schedare scienziati per il Ministro Grillo del Movimento Cinque Stelle, allora no. Decine di giornali e siti autorevoli ci chiamano in causa come “Fonte aperta” che conferma queste tesi. “Siamo meravigliati da questa chiamata in causa – dice il direttore , l’avvocato Michele Cinque -, non può che farci piacere, come piccolo giornale locale che si occupa prevalentemente della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, essere ripresi da grandi testate, ciò sta a dimostrare che noi andiamo oltre il territorio, ma non possiamo essere chiamati in causa per qualcosa che ci sembra una campagna stampa denigratoria nei confronti del M5S , come in passato ci sono state magari contro il PD o contro Berlusconi, non ne faccio una questione politica, perchè Positanonews è un giornale apartitico che va avanti senza finanziamenti pubblici faticosamente e non è contro nessuno. Vorrei capire come possiamo essere considerati “fonti aperte” di qualcosa di nazionale mentre ci occupiamo principalmente della costa d’ Amalfi e Sorrento Questa è una vicenda incredibile, per quanto mi riguarda credo che nella nostra storia politica tutti sono stati schedati dal periodo fascista, poi per passare agli anni Settanta, il piano Solo, per esempio, insomma nulla di nuovo sotto il sole, ma questa vicenda così come riportata mi sembra davvero abnorme. ”

Questo è l’articolo di Democratica.com , del partito democratico, che ci chiama in causa, ma anche altri siti, con articoli fotocopia ( come su Next Quotidiano ) . Abbiamo chiesto chiarimenti via mail

Dopo il caso Luca e Paolo continuano le purghe grilline: il ministro Grillo ammette di aver allontanato scienziati di fama internazionale “per il loro passato politico”