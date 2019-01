Scegliere Imparando: al «Marini – Gioia» di Amalfi torna l’Open Day per gli studenti delle medie

La scelta dell’iscrizione alla scuola superiore è sempre un momento difficile. Per aiutare nella scelta l’Istituto “Marini- Gioia” di Amalfi apre le sue porte agli studenti delle scuole medie della Costiera Amalfitana.

Per facilitare questa scelta, sabato 19 gennaio torna l’appuntamento con l’Open Day dell’Istituto “Marini – Gioia” di Amalfi.

Dalle 15.30 alle 18.30, presso le sedi di Amalfi (Licei e ITE) e di Minori (ITE), sarà presentata agli studenti delle scuole medie ed alle famiglie l’offerta formativa dei quattro indirizzi di studio: il Liceo Classico, il Liceo Scientifico, il Liceo Linguistico e l’Istituto Tecnico ad indirizzo “Turismo”.

La seconda di Open Day vedrà anche la prosecuzione della Rassegna “Muri ai pittori!”, a cura del prof. Marco Alfano, con il patrocinio del Comune di Amalfi, inaugurata con successo il 15 dicembre dal Maestro Pietro Lista.

Si potrà assistere dal vivo alla performance creativa del Maestro Antonio Petti, disegnatore e scenografo napoletano, salernitano d’adozione, noto per aver realizzato, fra l’altro, il “Monumento a Pinocchio”, una scultura in bronzo e un mosaico in pietre colorate, collocato nel Parco Lungoirno di Salerno.

Il Maestro realizzerà una pittura murale all’interno dei locali della sede ITE di Amalfi, che rimarrà nel patrimonio dell’Istituto, secondo un progetto fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Solange Sabina Sonia Hutter e dal Collegio dei docenti e fatto proprio dal Consiglio d’Istituto, che trasformerà in un arcobaleno di colori e creatività le pareti dell’Istituto, sino a farne un “museo-laboratorio vivente”.

Gli studenti, alcuni dei quali reduci dal successo alle simulazioni delle Olimpiadi di Matematica, aspetteranno i giovani studenti delle medie nelle vesti di Renzo e Lucia, di Fabrizio e Mirandolina, permettendo così di compiere affascinanti viaggi dall’antica Grecia alla moderna Europa, e si divertiranno alle prese con esperimenti di chimica, fisica e con la didattica digitale.

Ricordiamo che è possibile prenotare, dal lunedì al sabato, dalle 9.15 alle 12.15, visite di orientamento personalizzate in sede ai numeri 3285349138 o 3393850080 o scrivendo a orientamento@marinigioia.it

Per le iscrizioni on line è possibile contattare gli uffici di segreteria dal lunedì al sabato delle 8.30 alle 12 e il martedì ed il giovedì anche dalle 14.15 alle 16.15.

