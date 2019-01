Scala, Progetto Scala su “l’ultimo capodanno d’Italia”: perché non era inserito nel programma ufficiale del Comune?

Scala. Il gruppo di minoranza Progetto Scala, parla dell’evento che ha visto protagonista nei giorni scorsi, il comune più antico della Costiera Amalfitana. Scala è stato infatti il comune che a livello nazionale ha chiuso i festeggiamenti del Nuovo Anno, con un sontuoso spettacolo pirotecnico. Ecco la nota di Progetto Scala, pubblicata sulla pagina Facebook:

“Tutti abbiamo ammirato l’esclusivo evento pirotecnico svoltosi a Scala la sera del 1° Gennaio, con tanto di pubblicità su tv e giornali. Ma ci domandiamo e vi domandiamo, come mai un evento così “importante” definito addirittura “l’ultimo capodanno d’Italia” non era inserito ne’ in alcun modo menzionato all’interno del programma ufficiale del comune di Scala… Forse si è avuta conferma solo all’ultimo minuto? Sarà un’ennesima donazione? E da parte di chi? Quale il motivo di tale liberalità? Anche perché, data l’imponenza dello spettacolo pirotecnico, non ci saranno voluti pochi spiccioli… Per non parlare dei “due panettoni da 10 kili l’uno e del Ferrari” che finalmente abbiamo assaggiato anche noi per la prima volta nella nostra vita… Vi terremo aggiornati su tutto….

PS: un consiglio, la prossima volta coordinate bene gli orari data la concomitanza dell’esibizione della banda di Capodanno nella frazione di Pontone…forse la fretta e l’euforia vi hanno distratto… forse…”