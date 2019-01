Scala, l’incendio alla casa Comunale non è stato di origine dolosa. Ferrigno: “Vicenda da chiarire”

Non è stato di origine dolosa l’incendio che ha coinvolto la Casa Comunale di Scala lo scorso 4 agosto. E’ stata la stessa Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno a disporre, infatti, l’archiviazione del procedimento: si tratterebbe di un incendio causato da un’anomalia elettrica e di conseguenza non c’è dolo.

Le fiamme, ricordiamo, partirono proprio dalla sala Assessori e causarono diversi danni in altri uffici. Il lavoro dei Carabinieri di Ravello e dei Vigili del Fuoco avrebbe fatto emergere come non ci fossero segni di intenzionalità in quanto accaduto.

Noi abbiamo ascoltato in esclusiva il capogruppo d’opposizione, Antonio Ferrigno: “Vogliamo sapere tutta la verità. Abbiamo chiesto di conoscere tutti i dettagli delle relazioni perché la cittadinanza di Scala ha diritto di sapere. Bisogna capire se vi siano delle responsabilità e quindi chiediamo che vi sia la massima trasparenza da parte dell’amministrazione.