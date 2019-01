A SASSANO VINCE UN MILIONE CON 20 EURO – GIMAX

La fortuna bacia chi tenta e crede in un piccolo miracolo. Provare e vincere deve essere una bella senzazione. L’emozione ha preso vita dopo l’acquisto di un biglietto di 20 euro.

Colpo grosso di un fortunato giocatore a Sassano, piccolo paesino della provincia di Salerno. Con un «Gratta e Vinci» da 20 euro, della serie “Nuovo 100X” è stata realizzata una vincita da un milione di euro. Il biglietto è stato venduto nel locale “Colpo Grosso Caffè”. «Non abbiamo idea di chi sia stato baciato dalla dea bendata – ha detto il titolare del bar, Pasquale Rizzo – è la prima volta che viene realizzata una vincita così importante nel nostro punto vendita. Auguriamo al fortunato che questa somma possa permettergli di condurre una vita più tranquilla. Se capitasse a me, acquisterei una bella casa al mare e donerei parte della vincita in beneficenza». Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci ha distribuito in Italia premi per 344 milioni.