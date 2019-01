Sant’Antonio Abate, il Santo immerso nella nostra tradizione

Oggi, giovedi 17 gennaio, si celebra come da tradizione Sant’Antonio Abate, santo conosciuto e festeggiato in tutt’Italia. Parlando della nostra regione Campania, a Macerata, un paesino in provincia di Caserta, si celebrerà il Santo con svariati riti e cerimonie ed assisteremo ad una tradizionale festa di paese dove saranno protagonisti la musica riprodotta da ripercussioni di botti, tini e falci e la Pastellessa, ovvero una pasta culinaria elaborata con le castagne lesse. Sfileranno anche carri allegorici che sono stati creati ad hoc per la festa del Santo.