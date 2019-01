Il Sant’Agnello traumatizza il Solofra

Gli uomini di mister Serrapica continuano nella loro scia positiva

Redazione – Il Sant’Agnello strapazza il Solofra con un secco 7-2 a domicilio e gli uomini di mister Serrapica continuano nella loro scia positiva.

Non si ferma neanche in terra irpina la squadra costiera che batte un avversario che dopo la sconfitta del fine settimana ha cambiato allenatore, mentre i biancazzurri con questa serie di risultati positivi si assestano a centro classifica.

Il primo tempo ha visto le due squadre giocare a viso aperto e costruire delle finalizzazioni anche pericolose, ci prova la squadra ospite con un cross passante di Strianese che non viene toccato e respinge Buonicunti, che poi deve respingere un’altra sfera insidiosa. Il Solofra mette sotto porta un cross dalla sinistra di Parisi che Formisano deve mettere in angolo. Il vantaggio dei santanellesi arriva al 15’ con Ascione il cui rasoterra diagonale folgora il portiere solofrano, la reazione dei locali è affidata ad una punizione dai 30 metri che sfiora il palo. Al 20’ arriva il raddoppio di Mosca con una punizione decentrata dal limite a scavalcare la barriera che si infila a fil di palo, ma i gialloblù non si arrendano ed accorciano le distanze al 30’ con Balzano. Lauro al 35’ rimette le distanze con un diagonale rasoterra chirurgico che si insacca sul palo lungo, gli irpini nel frattempo erano rimasti in dieci per l’espulsione del Buonicunti.

Il primo tempo lo chiude la rete di Delle Donne, mentre il secondo lo apre Strianese al 10’ con un colpo di testa, ormai la gara era segnata ed il Sant’Agnello dilagava: 25’ angolo dalla destra e testa di Piacente sotto porta. La sesta rete porta la firma di Mosca che realizza la sua doppietta su un rigore decretato per un tocco di mano di Capaldo, e dulcis in fundo il settimo sigillo lo firma Nocerino al 35’ con una palla dal limite che si infila sotto l’incrocio.

CAMPIONATO ECCELLENZA 2018/19 – GIRONE B – 17^ GIORNATA – 4^ RITORNO

SOLOFRA – SANT’AGNELLO 2-7

Goals: 15’pt Ascione (SA), 20’pt e 30’st Mosca (SA, rig), 30’pt Balzano (SO), 35’pt Lauro (SA); st – 10’ Strianese (SA), 25’ Piacente (SA), 35’ Nocerino (SA).

SOLOFRA: Buonicunti, Capaldi, Parisi, Olimpo, Catalano, Tirri, Salvato, Della Ventura, Balzano, Nappo, Delle Donne.

A disp: Capaccio, Di Filippo, Nicodemo, Spina, Guarino, Minopoli, Perrino, Novi, Pappacena.

Allen: Fiume.

SANT’AGNELLO: Formisano, Alfano, Piacente, Veniero, D’Alesio, Di Donna, Liguori, Strianese, Mosca, Ascione, Lauro.

A disp: Zurino, Di Giulio, Guadagno, Miele, Nocerino, Frulio, Tizzano, Esposito, Fiorentino.

Allen: Serrapica.

Arbitro: Francesco Crispino di Frattamaggiore.

Assistenti: Francesco Longobardi (Castellemmare di Stabia) – Gianluca Caianiello (Napoli).

Note: giornata variabile, erba sintetica buona.

GISPA