A Sant’Agnello e Piano di Sorrento arrivano i fondi per l’adeguamento delle scuole alla normativa antincendio

Entro lo scorso 31 dicembre le scuole italiane avrebbero dovuto adeguarsi alla normativa antincendio ma sono tantissimi gli edifici scolastici ancora non in regola. Anche in Campania la situazione non è delle migliori, con poco più della metà delle scuole esistenti in possesso del certificato di prevenzione. Per tale motivo la Regione Campania ha stanziato un finanziamento pari a 9.600.000 euro che dovranno permettere agli edifici campani di mettersi in regola con la normativa. A beneficiare del finanziamento anche alcuni edifici della penisola sorrentina. Nello specifico a Sant’Agnello vanno 200.000 euro per le scuole “Fiodo”, “Gemelli” e per i plessi di Via Ciampa e dei Colli di Fontanelle; a Piano di Sorrento vanno circa 100.000 euro destinati ai plessi “Gargiulo-Maresca” ed “Alice”. Un passo importante che, insieme al certificato antisismico, garantirà la sicurezza ai tanti studenti del territorio.