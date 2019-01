Sant’Agnello. Nella punta di oggi pomeriggio della trasmissione Geo, in onda su Rai 3, le telecamere si sono accese su un’azienda agricola locale. Un viaggio tra i prodotti tipici della penisola sorrentina, i famosi limoni che fanno da base a tantissimi piatti della nostra gastronomia, per arrivare agli ortaggi che, grazie al clima mite delle nostre zone, assumono dei sapori unici che li rendono ideali per la preparazione di tantissime ricette. Ed a solleticare il palato dei telespettatori c’è stata la spiegazione di uno dei piatti più famosi della penisola sorrentina: gli spaghetti alla Nerano. Bellissime le riprese che hanno esaltato le bellezze paesaggistiche della penisola sorrentina.