Sant’Agnello: Montagne di spazzatura a Trasaella. I cittadini si lamentano sui social

L’inciviltà ultimamente a Sant’Agnello fa da padrona.

Negli ultimi tempi sui social, i cittadini si stanno spesso lamentando dei continui disagi di maleducazione da parte dei loro vicini e concittadini. Dagli autisti che non hanno rispetto per i pedoni, parcheggiando sui marciapiedi e dove presidiano divieti di sosta, alle montagne di spazzatura per lasciate da altri cittadini per le strade (nel caso della foto Trasaella), non rispettando gli orari e i giorni della raccolta differenziata, i santanellesi non ne possono veramente più di questa mancanza di controllo e di rispetto reciproco.

L’appello che noi di Positanonews raccogliamo è quello di avere un occhio di riguardo a chi non rispetta non solo le leggi stradali, ma anche quelle morali, per cercare di vivere in un paese civilizzato abitato da persone educate.

foto di C. Ferraiuolo