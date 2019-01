Sant’Agnello. Lutto per la scomparsa di Luisa Ercolano, vedova Cirillo

Sant’Agnello. Luisa Ercolano, vedova Cirillo, si è addormentata tra le braccia del Signore per ricongiungersi al suo amato sposo Luigi. A darne il triste annuncio i figli Livia e Vincenzo con Anna, le care nipotine Tania, Sara e Flavia, le sorelle, il fratello, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti. Le esequie muoveranno dalla casa dell’estinta in Via Iommella Grande n. 13, domani lunedì 21 gennaio alle ore 9.30 per la Chiesa parrocchiale dei Santi Prisco e Agnello, dove sarà celebrato il rito funebre. La redazione esprime le più sentite condoglianza alla famiglia per la dolorosa perdita