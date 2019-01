Sant’Agnello: L’evento di domani in programma ai Colli di Fontanelle è rimandato al 12 gennaio

A causa delle condizioni meteo avverse e per il freddo pungente che da qualche giorno ha colpito la Penisola e l’Italia, lo spettacolo dell’artista di strada in Piazza Carlo Sagristanti ai Colli di Fontanelle, previsto per domani nel programma eventi del Sant’Agnello Merry Christmas organizzato dall’Associazione Commercianti La Rinascita, sarà rimandato al 12 gennaio.