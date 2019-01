Sant’Agnello, la questione housing sociale finisce in Parlamento. Ecco l’interrogazione del M5S

Sant’Agnello. La questione dell’housing sociale dalle pagine di cronaca finisce in Parlamento. Nella seduta di ieri a Montecitorio, la parlamentare del Movimento Cinque Stelle, Carmen Di Lauro, ha indirizzato un interrogazione al Ministero dell’Interno, al Ministero dell’Ambiente e al Ministero delle Infrastrutture: la deputata vicana (come annunciato nei giorni scorsi) chiede, alla luce delle ultime vicende con l’arresto di Adolfo Greco e in relazione alle criticità emerse nel corso degli anni con i progetti di housing sociale in Penisola Sorrentina, “il Governo intenda valutare se sussistano i presupposti per promuovere una verifica da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato anche al fine di verificare, per quanto di competenza la regolarità amministrativo-contabile dell’operato del comune di Sant’Agnello; se le società operanti nella progettazione ed esecuzione dei progetti di housing sociale richiamati in premessa siano regolarmente iscritte nelle white list antimafia; se risultino avviate indagini in relazione alle vicende descritte in premessa.”

Di Lauro ha infatti interrogato il governo, argomentando la richiesta con tali premesse, riportando che: