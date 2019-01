Sant’Agnello . Housing sociale, interrogazione parlamentare del Movimento Cinque Stelle

Napoli, 4 gen. (Adnkronos) – “Ho depositato un’interrogazione parlamentare sull’intervento di housing sociale per la realizzazione di 52 alloggi residenziali a Sant’Agnello”. Lo dichiara la deputata del Movimento 5 Stelle Carmen Di Lauro. “Diversi – spiega Di Lauro – sono i rilievi che vengono evidenziati nell’atto ispettivo indirizzato ad alcuni dicasteri del Governo. Uno di questi rilievi riguarda la conformità del progetto al Piano urbanistico territoriale (PUT) sulla scorta di alcuni orientamenti giurisprudenziali secondo cui la legge regionale 19/2009 non potrebbe andare in deroga ai vincoli stabiliti dal Put. E’ necessario fare chiarezza sugli aspetti relativi a questo intervento da realizzarsi nel Comune di Sant’Agnello”. Di Lauro sottolinea che “in un momento in cui stanno emergendo, soprattutto nell’area stabiese, preoccupanti legami tra la politica e il tessuto imprenditoriale, è fondamentale tenere alta l’attenzione. Non a caso abbiamo chiesto se le società operanti nella progettazione ed esecuzione dei progetti di housing sociale in Penisola siano regolarmente iscritte nelle white list antimafia”. (Zca/AdnKronos) ISSN 2465 – 1222 04-GEN-19 17:53