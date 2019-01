Sant’Agnello. Questa mattina c’è stata la presentazione del progetto del Rotary International, “Giornate in Rosa”, una giornata di informazione e prevenzione sul tumore al seno. L’appuntamento sarà domenica 20 gennaio in Piazza Matteotti, dalle 9 alle 14. Positanonews ha sentito il presidente del Rotary di Sorrento-Castellammare di Stabia, distretto 2100, il dottor Giuseppe De Simone ed il sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani.

“E’ un progetto sul carcinoma mammario, – spiega Sagristani – soprattutto per dare a tutte le donne le istruzioni e le informazioni sullo screening sulla terapia, ed anche sulle tecniche di liposuzione della mammella. Quindi sarà sicuramente un evento divulgativo. La prevenzione è importante per far conoscere alle donne, i rischi e le problematiche, e soprattutto per dare una strada per raggiungere le soluzioni.

“Il Rotary si rende protagonista del portare del benessere nella società, attraverso varie iniziative, – ci illustra il dottor De Simone – non ultima quella dei Pastori ritrovati, molto bella, sempre con la Chiesa ed il Comune di Sant’Agnello, questa volta parliamo di “Giornate in Rosa”: il Rotary farà un’opera di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione del carcinoma mammario, e per la consapevolezza sulla ricostruzione del carcinoma mammario.”