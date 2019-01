Sant’Agnello, ascensore guasto all’ASL: disagi per tanti anziani e disabili – FOTO

Disagi all’ASL di Sant’Agnello per un guasto che vede coinvolto l’ascensore principale. In una giornata intensa come questa, a pochi giorni dalle festività di Capodanno, tanti anziani e disabili devono far fronte a questo imprevisto e sono costretti ad utilizzare le scale per poter usufruire dei servizi sanitari necessari. Ancora non è stato comunicato di preciso quale sia il problema dell’elevatore, fatto sta che è fuori uso e non sappiamo fino a quando. Speriamo che la situazione possa essere risolta quanto prima.