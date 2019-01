Sanità a Salerno. Ruggi senza personale al pronto soccorso, nell’Agro tre comuni si alleano per fare addirittura un consiglio comunale congiunto dell’Agro Nocerino – Sarnese. La situazione sanitaria per la Regione Campania sembra a tinte fosche come la dipinge anche Sabino Russo su Il Mattino

«Stiamo rispondendo alla carenza di personale al pronto soccorso, ma si fatica a trovare i medici perché c’è una situazione di grande tensione». All’indomani della pubblicazione del bando di concorso per sedici specialisti di medicina d’accettazione e d’urgenza per i quattro presidi ospedalieri dell’azienda ospedaliera, il governatore Vincenzo De Luca, intervenuto alla consegna del kit di «addestramento» per neogenitori al reparto di ginecologia del Ruggi, alla presenza del manager Giuseppe Longo e dell’assessore regionale alle Pari Opportunità Chiara Marciani, ribadisce l’approvazione del piano per incrementare il personale, con l’avvio dei reclutamenti che dovrebbero iniziare a risolvere le criticità, a partire dall’area dell’urgenza.

LE DIFFICOLTÀ«Stiamo lavorando da mesi per risolvere le emergenze ha detto De Luca Negli ultimi dieci anni abbiamo perso 13mila e 500 dipendenti. Questo ha determinato situazioni drammatiche per la gestione di tanti pronto soccorso e tanti reparti. Siccome eravamo commissariati, non avevamo il piano per personale e il turn over bloccato. Una situazione drammatica. Ne stiamo uscendo fuori. Abbiamo cominciato a fare i concorsi. Per i pronto soccorso però, si fa fatica a trovare i medici. Non partecipano ai concorsi, perché c’è una situazione di grande tensione e fatica». A Salerno, tra pronto soccorso, osservazione breve intensiva, che insieme formano una sola struttura complessa, e medicina d’urgenza, in organico ci cono 16-17 medici rispetto ai 25 previsti dagli standard minimi. «È di questi giorni l’approvazione del decreto su fabbisogni di personale, che ci permetterà di partire con un ulteriore reclutamento di dipendenti dice il manager Giuseppe Longo Al Ruggi siamo poco sotto alle 400 assunzioni. La Regione dovrà trasmetterci una serie di precisazioni relative alle modalità attuative, ma ormai possiamo dire che dobbiamo solo iniziare. È partita, nel frattempo, anche la gara per la progettazione del nuovo ospedale, che ci permetterà di avere un cronoprogramma certo per la realizzazione». L’occasione per un punto della situazione in via San Leonardo è stata offerta dalla presentazione del «Boot Camp», un kit di addestramento per i neo genitori della Campania, con consigli e suggerimenti utili «dentro e fuori la pancia di mamma», che sono stati consegnati, primi in Regione, al reparto di Ginecologia di Salerno. In ciascun cofanetto sono contenuti prodotti e benefit che alcuni brand hanno voluto destinare al progetto per accompagnare le famiglie durante il primo anno di vita del bambino e l’opuscolo informativo, promosso dalla Regione, a contenuto sociale e scientifico sulle tematiche materno-infantili con indicazione dei presidi ospedalieri e dei punti nascita presenti in tutto il territorio campano.

I BAMBINI«L’azione di sensibilizzazione, soprattutto verso i neo genitori della Campania, su azioni e strumenti messi in atto a favore della salute del loro bambino dichiara l’assessore Marciani ha l’obiettivo di renderli consapevoli dell’impegno per uno sviluppo sano e privo di rischi per la sua alimentazione e per la salvaguardia del suo benessere». A partire dai primi di febbraio verrà effettuata la distribuzione presso i 54 punti nascita della Campania dei 12 mila kit, insieme alla pubblicazione de «Il bambino e la sua famiglia», realizzata dalla Società italiana di pediatria preventiva e sociale, la Federazione dei medici pediatri, la Società di medicina perinatale, l’associazione dei genitori e a cura di Sintesi InfoMedica.

CONSIGLIO COMUNALE CONGIUNTO NELL’AGRO NOCERINO SARNESE

Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Pagani. L’idea è di organizzare un consiglio comunale allargato per discutere di un bene comune, l’ospedale Umberto I. Mal che vada si faranno tre assemblee in contemporanea. C’è un proposito ancor più suggestivo, fare in modo che le città coinvolte siano molte di più, le stesse che rientrano nel bacino di utenza dell’ospedale. È scontata la partecipazione di quelle dove c’è un presidio ospedaliero che rientra nell’organizzazione dell’Umberto I, Pagani con l’Andrea Tortora e Scafati con il Mauro Scarlato anche se in questa città l’amministrazione comunale è stata da tempo commissariata. Il mancato riconoscimento di Dea di secondo livello e la paura che venga ridimensionato, nonostante le promesse, hanno messo in moto una serie di iniziative.

L’INCERTEZZA«Sino ad oggi ha detto il sindaco Manlio Torquato abbiamo visto soltanto titoli di giornale. Poi nulla. Non possiamo restare inermi. Vanno bene le rassicurazioni, crediamo alla parola data ma non c’è una certificazione. Se un domani cambieranno le linee politiche e programmatiche della Regione Campania chi dirà che l’Umberto I, nonostante sia una Dea di primo livello, debba continuare ad avere reparti non previsti da una simile struttura, ma superiori? Lo certificassero e saremo tutti più tranquilli». L’obiettivo di un consiglio comunale monotematico ed ampliato è proprio quello di arrivare alla determinazione di delibere di peso e utili alla causa. Il presidente della commissione consiliare speciale sanità di Nocera Inferiore, Vincenzo Stile, ha lanciato una campagna social per dire no al declassamento. «Ci devono restituire ha detto Stile una qualifica che avevamo e che ci è stata tolta. Un lavoro ha spiegato Stile portato avanti dall’intera commissione, maggioranza ed opposizione, dai sindaci di Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Pagani, dai sindacati, dagli operatori. C’è stata l’unanimità di una comunità». Tra i 120 infermieri in arrivo all’Asl Salerno c’è una pattuglia che sarà arruolata a Nocera o negli altri presidi di riferimento come Pagani e Scafati anche se è all’Umberto I che bisogna far quadrare meglio i conti. Intanto l’ospedale vive la sua normalità di luogo dove erogare salute pur tra mille difficoltà legate soprattutto alla carenza del personale. Ed è qui che emerge lo straordinario lavoro degli operatori sanitari, tutti i giorni al fronte. E fa piacere che nei corridoi ci sia voglia di riscatto, anche nelle piccole cose. C’è più ordine agli sportelli ticket, cartelli ed insegne facilitano gli spostamenti, corridoi imbiancati. Ed anche una ritrovata severità ne dà il senso, come i vigilantes che richiamano i più incalliti fumatori a spegnere le sigarette.