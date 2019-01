San Vito Positano, Under 19: nuovo cambio in panchina, via Nardo

Nuovo cambio in panchina per l’Under 19 del San Vito Positano, che attraverso un comunicato ufficiale ha reso noto la nuova decisione della società giallorossa. “Il San Vito Positano comunica che nelle giornata di ieri, sono arrivate le dimissioni irrevocabili del tecnico Francesco Nardo che mettono fine così al sodalizio con la formazione under 19. Il suo posto, momentaneamente sarà preso dal già tecnico della prima squadra, Federico Cuomo.” E’ durata poco più di un mese l’esperienza dell’ex allenatore del Sant’Agnello con la juniores, che ora affidata ad interim al neoallenatore Cuomo, che in una recente intervista a campaniafootball.com ha dichiarato che accettando questa difficile sfida al San Vito, ha scelto di ripagare la società per il mancato approdo ad agosto.