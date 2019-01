San Vito Positano, sconfitta di misura con il San Tommaso. Ma sembra esserci una “squadra” in campo COMMENTI

San Vito Positano sconfitto di misura dal San Tommaso. La gara al “De Sica” di Montepertuso termina 1 a 0 per gli irpini di mister Messina, grazie ad una rete del solito Trimarco, che al minuto 88′ finalizza un assist al bacio di Carotenuto. Gara a testa alta per i giallorossi di Cuomo, che affrontano nel migliore dei modi una pretendente al campionato. La squadra della Costiera amalfitana fanalino di coda del girone dopo l’esonero di mister Macera, Cuomo, il mister di Sorrento “ritornato” fra i giallorossi, non ha ottenuto lo sperato successo e la sconfitta immeritata ha portato a dei commenti. Fra questi quelli di risposta di Giovanni Carrassi, fra i soci del San Vito, guidato da Raffaele Casola, a proposito dell’esonero di mister Macera.

TABELLINO:

SAN VITO POSITANO – SAN TOMMASO 0-1 Marcatore: 88’ Trimarco

SAN VITO POSITANO: Iaccarino, Carezza, Capozzi, Ruscio, Terminiello, Criscuolo, Fammiano, Natino (Dal 46’ st Di Biase), Granato (Dal 28’ st Tenneriello), Giordano (Dal 39’ st Iuliano), Ranieri. A disp: Severino, Gargiulo, Longobardi, Esposito, Carfora. All. Cuomo

SAN TOMMASO: D’Agostino, Massaro (Dal 12’ st Samake), D’Amora (Dal 12’ st Di Ruocco), Cucciniello, Loreto, Arzeo, Rapolo, Avallone, Trimarco, Carotenuto, Sabatino (Dal 12’ st Notaro). A disp: Amabile, Timo, Zollo, Fiumarella, Forino, Liguri. All. Messina

ARBITRO: Liotta di C/mare (Cafisi/ Trotta) NOTE: Ammoniti: Carezza (P), Ruscio (P), Ranieri (P), Massaro (S), Loreto (S), Arzeo (S), Rapolo (S).

Ecco i commenti