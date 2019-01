San Vito Positano, esonerato Macera. Ecco chi è il successore

Il San Vito Positano con un comunicato ufficiale, ha reso nota la scelta dell’esonero del tecnico della prima squadra, Giovanni Macera. Le motivazione della società sono “da ricercarsi nel cospicuo numero di risultati negativi accumulati nel corso del corrente campionato di Eccellenza”. Il club giallorosso ha ringraziato Macera per il lavoro, chiamando come tecnico Federico Cuomo, per tentare la salvezza. Positanonews questa estate già aveva accostato il nome dell’allenatore di Sorrento, per il ritorno sulla panchina del San Vito Positano: il tecnico nelle ultime due stagioni ha allenato le rappresentative del Comitato Regionale Campania, mentre l’esperienza più recente in Eccellenza è Massalubrense, nella stagione 2015/16.