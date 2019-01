San Valentino sta Arrivano! Scegli Otium Spa di Minori per regalare un momento di coccole speciali al tuo amore

Hai già pensato a cosa regalare alla tua dolce metà per San Valentino?

Scegli Otium Spa dell’Hotel Villa Romana, per regalare al tuo amore un momento di piacere e di relax alle terme più belle della Costa d’Amalfi.

OtiumSpa Bagno Romano, in pieno Centro Storico a Minori, in Costiera Amalfitana, è custode dell’Otium Latino, noto in questi luoghi da oltre 2000 anni, come testimonia la sontuosa Villa Romana Marittima.

Nasce dall’esperienza di A & C Consulting, società con sede in Minori, che ha realizzato numerosi progetti in Europa , Nord Africa ed Asia legati al Benessere.

Se vuoi fare qualcosa di veramente super esclusivo visita la sezione dedicata alla settimana dell’amore sul sito di Hotel Villa Romana

Scegli un momento rilassante con Spa i diversi pacchetti che le terme di Minori hanno creato per te. Oppure scegli un momento Spa & Hotel o Spa & Cena .

Le terme nel posto più bello del mondo. Cosa aspetti? Regala un San Valentino di coccole al tuo amore a Minori con Otium Spa dell’Hotel Villa Romana.

Per Info:

Telefono: 089 853855

Facebook: OTIUM SPA Costa d’Amalfi

Sito: www.otiumspa-costadamalfi.it