Salerno. Un 14enne cade dal balcone e perde la vita

Questa notte a Salerno, ad Aquara, verso l’1 di notte, una giovane vita purtroppo è stata spezzata da un accadimento inverosimile. Il 14enne(L.M.) è precipitato dal suo balcone, non si sa bene per quale motivo e non se ne conosce la causa, si sa soltanto che il volo è stato di 9 metri e che per l’adolescente non c’è stato niente da fare. Inutili, dunque, i tentativi di rianimazione adoperati dai sanitari del 118 che sono giunti in compagnia dei gendarmi di Agropoli. Il padre è una persona molto nota in zona, un imprenditore, sotto schock per la perdita tragica e così improvvisa di suo figlio, a cui va tutto il nostro cordoglio. Intanto la Procura di Salerno non si ferma d’innanzi all’accaduto e sta indagando sulle potenziali cause.